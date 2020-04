Coronavirus: Coltorti (M5S), 'al lavoro per migliorare condizioni autotrasportatori'

Roma, apr. (Adnkronos) – "In questi giorni medici e operatori della sanità stanno facendo miracoli per fronteggiare la crisi epidemiologica. Ci sono però altre categorie di lavoratori che stanno vivendo situazioni surreali ed a cui devono andare la nostra attenzione ed il nostro ringraziamento. Infatti, la situazione degli autotrasportatori si fa ogni giorno più drammatica". Lo sottolinea il senatore Mauro Coltorti, presidente Commissione Infrastrutture e Trasporti.

"L’intera categoria sta affrontando problemi e criticità inimmaginabili prima dell’emergenza COVID19. E’ difficile trovare negozi per i pezzi di ricambio dei mezzi, nelle soste in autostrada trovano pochi punti di ristoro aperti e, quelli che lo sono, vendono a prezzi elevati anche un semplice panino. Sono costretti a mangiare in piedi fuori dagli autogrill e non riescono a trovare luoghi dove lavarsi.

Molti di loro viaggiano per consegnare beni di prima necessità, per riempire i nostri supermercati, o rifornire le farmacie. Eppure, non riescono a trovare i presidi di base per proteggere se stessi, la loro famiglia o coloro che riforniscono".

"Non tutti, infatti, dispongono di mascherine o guanti e per procurarseli devono entrare in città dove i loro mezzi in genere non possono entrare. Il settore dell’autotrasporto così duramente colpito dall’emergenza deve essere tutelato in ogni modo, per questo stiamo lavorando a fianco al governo per fornire quanto prima tutte le condizioni di sicurezza delle quali hanno bisogno. Loro non vogliono essere chiamati eroi, vogliono solo essere messi in condizioni di lavorare in sicurezza per sé e per gli altri”.