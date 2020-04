Coronavirus: Fico, 'sanitari parte migliore Paese, Ssn pilastro da tutelare'

Roma, 7 apr. (Adnkronos) – "Ringrazio gli operatori sanitari che da settimane lavorano senza sosta: siete la parte migliore del Paese. Il Sistema sanitario nazionale è un pilastro della nostra democrazia che va supportato costantemente aumentando le risorse pubbliche". Lo scrive in un tweet il presidente della Camera Roberto Fico, in un messaggio per la Giornata Mondiale della Salute che si celebra oggi, mentre l'intero pianeta è alle prese con l'emergenza Covid-19.