Aicp aderisce a raccolta fondi 'Insieme per fermare il Covid'

Roma, 8 apr. – (Adnkronos) – Organi di Governo e del Parlamento uniti in prima linea per fronteggiare l'emergenza Covid. Dopo le numerose adesioni da parte degli Integruppi Spazio, Innovazione e Sviluppo Sostenibile avvenute in questi giorni, oggi, anche l’Associazione Italiana Collaboratori Parlamentari (Aicp) aderisce alla campagna di raccolta fondi 'Insieme per fermare il Covid', avviata il 16 marzo da Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani), Asi (Automotoclub Storico Italiano) e Unicef Italia, coordinata dalla Cabina di regia 'Benessere Italia' della Presidenza del Consiglio dei ministri in collaborazione con il Comitato operativo della Protezione Civile ().

"Siamo particolarmente lieti e onorati di poter sostenere la Cabina di regia 'Benessere Italia', organo di supporto tecnico-scientifico al Presidente del Consiglio nell'ambito delle politiche trasversali per il benessere equo e sostenibile, nella campagna di raccolta fondi Insieme per fermare il Covid", dichiara il Presidente Josè de Falco.

In questo momento drammatico per il Paese, secondo de Falco, "è più che mai necessario unire tutte le forze in nome del richiamo alla solidarietà politica, economica e sociale espresso dalla nostra Costituzione.

Ogni sforzo, anche il più piccolo, risulta fondamentale affinché nessuno resti indietro in questa tragedia epocale. Con questo spirito abbiamo deciso di mettere a disposizione le nostre energie e competenze in questa battaglia comune”.

Il tavolo di lavoro in seno alla Cabina di regia 'Benessere Italia', in collegamento diretto con il Comitato Operativo della Protezione Civile, ha già destinato 500mila euro dei fondi raccolti finora all’acquisto di materiale sanitario di prima necessità come tamponi, respiratori e mascherine. Altri materiali saranno presto distribuiti grazie alla collaborazione con il Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo (Undp).

Tutte le informazioni e le modalità di partecipazione alla raccolta fondi 'Insieme per fermare il Covid' (compresa la donazione on line) si trovano sul sito .