Coronavirus: al via nuovo ciclo di sanificazione a Bagheria, previsti 8 cicli

Palermo, 8 apr. (Adnkronos) – Al via a Bagheria, nel Palermitano, a un nuovo ciclo di sanificazione del territorio comunale. Così come preannunciato dal sindaco Filippo Maria Tripoli è iniziato da ieri un'altra operazione. Previsti 8 cicli con atomizzatore e lancia, che questa volta interesseranno le zone della città dove c’è più presenza di persone. In particolare si sta procedendo alla sanificazione delle aree antistanti le banche, i supermercati, i panifici, le macellerie, le farmacie, le para-farmacie, e ancora l'esterno degli uffici postali, le aree bancomat, l'esterno dell'Inps, gli uffici pubblici, i sagrati delle chiese. Le operazioni saranno scaglionate in più giorni.