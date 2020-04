Coronavirus: Battelli, 'Italia non torna indietro, Europa dimostri di essere Unione'

Roma, 8 apr. (Adnkronos) – "Grazie a impegno e volontà dell'Italia fondo per la ripresa e coronabond sono entrati nel dibattito all'Eurogruppo. Noi teniamo il punto: sì a soluzioni comuni responsabili, solidali, ambiziose. Da qui non si torna indietro, è il momento per l'Europa di essere Unione". Lo scrive, su Twitter, il presidente della commissione per le Politiche Ue della Camera Sergio Battelli.