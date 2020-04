Coronavirus: Calderoli, 'pronto ad investire in Bot italiani, spero anche altri'

Roma, 8 apr. (Adnkronos) – "Se ci sarà un’emissione straordinaria di buoni del Tesoro italiano, in modo che il debito italiano sia in mano ai cittadini italiani con condizioni fiscali di vantaggio, io sarò il primo a dare l’esempio e ad investire il mio risparmio in questi titoli per aiutare il mio Paese a ripartire. Per cui spero che, se ci sarà questa emissione, tutti quelli che siano in grado facciano altrettanto e investano nei nostri buoni del Tesoro". Lo sottolinea il senatore della Lega Roberto Calderoli, vicepresidente del Senato.