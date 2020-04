Coronavirus: Calenda, 'eurobond permettono di non spaccare mercato unico'

Roma, 8 apr. (Adnkronos) – "Forse va rafforzato il messaggio all’Eurogruppo che gli Eurobond per risposta UE all’emergenza avrebbero il vantaggio di non spaccare il mercato unico. Laddove politiche nazionali di sostegno economico lo danneggerebbero per decenni”. Così su Twitter l’europarlamentare e leader di Azione, Carlo Calenda, rivolgendosi a Paolo Gentiloni, Roberto Gualtieri e David Sassoli circa gli aiuti economici da mettere in campo per affrontare la crisi provocata dalla pandemia di Covid-19.