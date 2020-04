Coronavirus: Conte, 'effetto stretta positivo, avanti così e ne usciremo'

Roma, 8 apr. (Adnkronos) – "La curva epidemiologica in Italia sta migliorando, l'effetto delle misure restrittive fin qui adottate è positivo. Sono fiducioso che proseguendo su questa linea continueremo ad avere risultati sempre più positivi e riusciremo a uscire dalla fase più critica dell'emergenza". Lo dice il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in una intervista alla Bild.

"Ma attenzione – avverte il presidente del Consiglio – gli stessi esperti consigliano di non attenuare affatto le misure restrittive. Siamo di fronte a un'emergenza che ha caratteristiche tali che quando abbassiamo il livello di guardia può riprendere da un momento all'altro. Dobbiamo continuare con il rigore". Il premier si augura inoltre "di uscire quanto prima, non vedo l'ora, dalla fase critica per poter offrire aiuti agli altri paesi".