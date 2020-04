Coronavirus: Elkann, 'saremo in prima linea per ripresa'**

Roma, 8 apr. (Adnkronos) – "Durante questa crisi, abbiamo fatto tutto il possibile per proteggere le nostre società, consapevoli che quando le nostre economie ripartiranno, saranno in prima linea, per fare in modo che tutte le nostre comunità e i paesi in cui operiamo possano iniziare la ripresa". Ad affermarlo è il presidente di Exor, Johan Elkann nella lettera agli azionisti.