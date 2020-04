Coronavirus: F.Boccia, 'non c'è una data per fase 2'

Roma, 8 apr. (Adnkronos) – La cosiddetta fase 2, "è l'interruttore generale che si riaccende", ma "non c'è una data" come ad esempio il 4 maggio, "non è realistico dare date, non sarebbe corretto. Il grado di rischio delle singole attività determinerà i tempi". Lo ha affermato il ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia, ospite di 'Circo Massimo' su Radio Capital.