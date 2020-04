Coronavirus: inneggia a saccheggio nei market, denunciato commerciante nel trapanese

Palermo, 8 apr. (Adnkronos) – E’ stato denunciato a piede libero per istigazione a delinquere aggravata un commerciante di Marsala (Trapani) che incitava a saccheggiare i supermercati e "alla guerra civile contro politici, banche e forze dell'ordine". Il commerciante, la cui attività non è chiusa per l'emergenza Covid-19, voleva coinvolgere altri amici e conoscenti e, per questo motivo, aveva inviato i suoi messaggi in rete. I propositi illegali dell'uomo sono diventati così di dominio pubblico ma il commerciante è rimasto vittima degli stessi social che aveva utilizzato per istigare a delinquere. L’uomo è stato denunciato dagli uomini del Commissariato di P.S. di Marsala alla Procura della Repubblica lilibetana.