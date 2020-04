Coronavirus: Orlando, 'riaprire? ha ragione Berlusconi, occhio al passo falso'**

Roma, 8 apr. (Adnkronos) – "Ho sentito dire da Berlusconi una cosa che condivido al 100%: il rischio anche per l'economia è il passo falso ovvero riaprire, vedere tornare a crescere i contagi e dover tornare indietro". Lo dice il vicesegretario del Pd, Andrea Orlando, a Stasera Italia su Rete4.

"Tutto va fatto in maniera graduale e concertata con le forze sociali. iN modo calmo e con ordine nella consapevolezza che il rischio più grande anche per l'economia è quello di fare un passo falso".