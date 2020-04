Coronavirus: parlamentari Pd, 'non garantito diritto salute nelle Rsa lombarde'

Roma, 8 apr. (Adnkronos) – “Chiediamo al ministro della Salute di far chiarezza su quanto è avvenuto nelle Rsa Lombarde e in merito alle indecisioni e i ritardi della Regione Lombardia nel chiudere i servizi residenziali al pubblico, e di sospendere i servizi semiresidenziali per anziani e disabili, come richiesto dagli stessi gestori e diversamente da come hanno operato altre regioni principalmente coinvolte dal Covid-19. Non solo". Lo sottolineano i deputati e i senatori lombardi del Partito democratico.

"Nelle Rsa dove si è sviluppato maggiormente l’infezione virale nessun tampone venne fatto né agli operatori, con il rischio di tramutarli in vettori di infezione, né agli ospiti particolarmente fragili e con comorbilità. Ancora oggi, in tante Rsa, con il rientro possibile di molti operatori dalla quarantena obbligatoria, nessuno del personale che vi opera è stato sottoposto al test di rilevazione dell’Rna".

"I numeri drammatici dei decessi nelle residenze sociosanitarie per anziani lombarde stanno facendo emergere l’inadeguatezza, dal punto di vista della tutela della salute pubblica.

Alquanto inadeguata e improvvida è stata la decisione adottata dalla Regione Lombardia di chiedere a queste strutture di ampliare la loro ricettività in modo da ospitare, in funzione deflattiva sugli ospedali, i casi meno gravi di pazienti contagiati da coronavirus. I dati, da questo punto di vista, parlano chiaro: su 1130 decessi il 49,8% era Covid-19 positivo o con sintomi simil influenzali; inoltre, tutti gli ospedalizzati (85 persone su 70 strutture che hanno risposto al quesito, per un rapporto di 1,2) presentava sintomi o positività al Covid-19".