Coronavirus: Schifani, 'Ue sta compromettendo sua esistenza'

Roma, 8 apr. (Adnkronos) – “L’avvitamento dell’Eurogruppo di fronte all'enorme sfida posta dal Coronavirus è la peggiore conferma di quanto il consesso comunitario sia incapace di evolvere. In quanto protagonisti della storia del Ppe negli ultimi 25 anni abbiamo sempre invocato un’Europa solidale e capace di affrontare i drammi dei popoli e della storia. Questo lo è. Ma anteporre ancora una volta l'egoismo alla condivisione sta portando l’Unione a compromettere la sua stessa esistenza”. Lo afferma il senatore di Forza Italia, ex presidente del Senato, Renato Schifani.

"E' imbarazzante -aggiunge- apprendere che per il ministro dell'Economia olandese Hoekstra sia addirittura 'troppo presto per un pacchetto completo' di interventi che sostengano non già l'economia italiana ma quelle di tutta l'Unione. Miopia, personalismi e mancanza di solidarietà stanno portando l'Unione a un punto di non ritorno".