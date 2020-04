Coronavirus: stasera vertice Conte-Gualtieri-Di Maio in vista Eurogruppo

Roma, 8 apr. (Adnkronos) – E' in programma questa sera un vertice tra il premier Giuseppe Conte, i ministri dell'Economia e degli Esteri Roberto Gualtieri e Luigi Di Maio. La riunione si terrà in vista dell'Eurogruppo che è stato rinviato a domani. L'Italia è convinta nel tenere la linea dura, confermando il no al Mes e la richiesta di attivare i cosiddetti coronabond.