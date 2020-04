Nomine: coronavirus non le ferma, governo punta a chiudere entro il 18** (2)

(Adnkronos) – Così si lavora pancia a terra sulle nomine, con gli inevitabili bracci di ferro che ne conseguono. Quello più duro si consuma, naturalmente, su Eni e sul nome dell'ad Claudio Descalzi, che i 5 Stelle vorrebbero mettere alla porta: una mission pressoché impossibile, secondo i beninformati.

Ma non sono solo i 5 Stelle a volere un cambio ai vertici di Eni, anche Matteo Renzi, stando a fonti interne al governo, premerebbe per passare il testimone a Francesco Starace, attuale ad di Enel. La strada per Starace appare tuttavia pressoché sbarrata, De Scalzi sarebbe inamovibile.

Un 'upgrade', invece, potrebbe esserci per Stefano Donnarumma, uomo stimato sia dal Pd che dal M5S, attualmente ai vertici di Acea dove ha raggiunto risultati straordinari, che più di qualcuno vedrebbe bene ai vertici di Terna.

Su Poste invece non rischierebbe sorprese Matteo Del Fante, attuale ad e direttore generale: il suo nome sembra convincere tutti, premier compreso.