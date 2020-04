Open Fiber: Castellabate, da oggi disponibile fibra ottica in tutto territorio

Roma, 8 apr. (Adnkronos) – Da oggi l’intero territorio di Castellabate, in provincia di Salerno, potrà viaggiare ad un’altissima velocità di connessione ad internet. L’Amministrazione comunale di Castellabate, guidata dal Sindaco Costabile Spinelli, annuncia infatti la conclusione dell’importante opera infrastrutturale intrapresa in sinergia con Open Fiber spa.

È stata infatti estesa la rete a banda ultra larga, interamente in fibra ottica, sull’intera area comunale per rendere disponibili connessioni veloci a tutti i cittadini che ne facciano richiesta. Nonostante lo stato di emergenza sanitaria e le restrizioni imposte dalle normative emanate, Open Fiber ha continuato le sue attività nel rispetto dei protocolli di sicurezza rivolti alla tutela dei cittadini e dei propri operatori sul campo, figurando nell’elenco delle aziende di pubblica utilità allegato al Dpcm sul Coronavirus, ed ha concluso le ultime operazioni di cablaggio.

Attualmente la banda ultra larga nel Comune di Castellabate raggiunge 8000 unità immobiliari e sono già arrivate numerosissime richieste di passaggio alla fibra. L’infrastruttura è stata ufficialmente completata e gli utenti possono quindi rivolgersi agli operatori del settore per richiederne da subito l’attivazione.

"Castellabate cresce con lungimiranza anche attraverso questi traguardi che testimoniano il nostro impegno a non lasciare indietro nessuno – commenta il sindaco di Castellabate Costabile Spinelli – soprattutto in questo momento di emergenza è diventata ancor più lampante l’importanza di avere una connessione internet stabile e veloce, per lavorare, studiare e mantenersi in contatto con il resto del mondo".