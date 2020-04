Ponte crollato: Gasparri, 'sanzionare colpevoli senza perditempo'

Roma, 8 apr. (Adnkronos) – "Sono allarmato e costernato, ma soprattutto esterrefatto per il crollo del ponte di Albiano, al confine tra Liguria e Toscana". Lo afferma il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri.

"Esterrefatto -spiega- per le valutazioni recentissime che a quanto si apprende, l'Anas aveva fatto sul luogo del crollo. A novembre scorso, infatti, si legge che l'Anas, nonostante crepe e danni evidenti riteneva che non si corresse alcun pericolo imminente. In questo caso, a differenza di altri, abbiamo quindi una recente valutazione che può far risalire a delle responsabilità dell'Anas che non possono essere eluse o ignorate ma che devono comportare iniziative immediate per sanzionare, senza perdere tempo i colpevoli".

L'Anas -conclude Gasparri- dovrebbe aprire cantieri, non negare disastri.

E un disastro è quello dell'Anas, aggravato dalle recenti gestioni dei grillini che hanno devastato questa azienda all'insegna del metodo Toninelli, l'incompetenza in primo luogo”.