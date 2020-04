Coronavirus: Af-Klm, a marzo passeggeri -56,9%, taglia capacità 90% aprile-maggio

Roma, 9 apr. (Adnkronos) – Air France – Klm a marzo, in piena emergenza coronavirus, ha trasportato 3,1 milioni di passeggeri: il 56,9% in meno rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Lo rende noto il gruppo franco-olandese spiegando che è il traffico "è fortemente impattato dall'emergenza Covid-19".

Per aprile e maggio il gruppo prevede che oltre 90% della capacità prevista sarà sospesa a causa delle restrizioni di viaggi imposti a livello mondiale per contrastare la diffusione del Covid-19. Al di la di maggio Air France-Klm "non è in grado attualmente di fornire ulteriori precisioni visto l'incertezza della crisi".