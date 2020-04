Coronavirus: Di Maio (Iv), 'programmare graduale riapertura non è attentato'

Roma, 9 apr. (Adnkronos) – "Non c'è alcun attentato alla salute nel programmare una graduale riapertura delle attività con bassi rischi di contagio e in grado di assicurare gli adeguati dispositivi di sicurezza per tutti i lavoratori. Attrezziamoci per farlo e per dare una prospettiva a famiglie e imprese”. Lo scrive su Twitter il deputato di Italia Viva, Marco Di Maio.