Coronavirus: D'Incà, 'nessuna modifica a maxiemendamento'

Roma, 9 apr. (Adnkronos) – "Non c'è nessuna modifica rispetto al maxiemendamento uscito dalla commissione. Il testo è arrivato adesso. Tutto è stato condiviso con la massima trasparenza. C'è un ritardo oggettivo di un'ora e 15 minuti, credo ci sia tutta la possibilità per il Parlamento di terminare il voto senza ritardi ulteriori". Lo ha detto in aula al Senato il ministro Federico D'Incà, replicando alle opposizioni che chiedono conto se il maxiemendamento bollinato dalla ragioneria sia lo stesso sul quale il governo ha posto la questione di fiducia.