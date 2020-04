Coronavirus: Lagarde, 'non bisogna fissarsi su 'coronabond', in Ue troveremo soluzione'**

Roma, 9 apr. (Adnkronos) – "Una specie di mutualizzazione del debito esiste già oggi attraverso il Mes, la Bei o i prestiti che l'Unione Europea può contrattare. Non credo che bisogna fare una fissazione sui 'coronabonds'. In Europa le cose prendono un più di tempo rispetto a quello che ci piacerebbe ma alla fine troviamo sempre una soluzione". Così in un'intervista a 'Le Parisien' è il presidente della Bce, Christine Lagarde. "Non sono sorpresa dla fatto che il problema non si sia risolto in una notte nel corso di un Eurogruppo. E per fortuna la Bce c'è per fornire lo scudo necessario per arrivare a fare maturare il tipo di progetto necessario", sottolinea Lagarde. "I coronbonds sono un'espressione di solidarietà a livello europeo ma ce ne sono altre".