Coronavirus: Meloni, 'per imprese serve liquidità in 24 ore non in 4 mesi'**

Roma, 9 apr. (Adnkronos) – "Non ci siamo, perchè se noi aspettiamo tutti questi mesi" previsti dalle procedure inserite nel cosiddetto decreto liquidità "le imprese muoiono. Servono procedure immediate, serve liquidità in 24 ore, non in 4 mesi, servono tassi di interesse vicini allo zero, servono tempi di restituzione più lunghi e soprattutto serve una quota a fondo perduto". Lo dice Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, in un video su Facebook.

"Non possiamo dire ai commercianti e agli artigiani che hanno chiuso per decreto dello Stato italiano -aggiunge- che l'unica possibilità che hanno è indebitarsi ancora. Non si può fare. Fratelli d'Italia farà ovviamente del suo meglio per cercare di rendere anche questa proposta migliore".