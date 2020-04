Lombardia: distribuite su territorio 3,5 mln mascherine

Milano, 9 apr. (Adnkronos) – In Lombardia sono state distribuiti 3,5 milioni di mascherine, che saranno consegnate gratuitamente a chi ne ha bisogno. "Non ci vogliamo fermare qui, stiamo studiando la possibilità di ulteriori forniture, partendo da alcune categorie, come quelle delle forze dell'ordine", ha spiegato l'assessore regionale alla Protezione civile, Pietro Foroni, ringraziando in particolare le 3.300 edicole della Regione che si sono rese disponibili a distribuire le mascherine, insieme a farmacie, comuni e volontari della Protezione civile.