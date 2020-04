Coronavirus: Amendola, 'veti superati, da Ue risposta ad altezza crisi'

Roma, 10 apr. (Adnkronos) – "Veti superati e un'Europa che lavora per una risposta all'altezza della crisi". Lo dice il ministro delle Politiche Ue, Enzo Amendola, a Rainews24. Quanto alle critiche di Lega e Fdi, osserva: "Mi spiace per queste polemiche. Questa idea dell'Ue che contrasta l'Italia è falsa. C'erano stati dei veti, sono stati superati e ora c'è un negoziato per rendere gli strumenti nuovi, su cui l'eurogruppo ha stretto un accordo, diventino presto realtà".