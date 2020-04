Coronavirus: Casellati, 'poliziotti eroi ed orgoglio nazionale'**

Roma, 10 apr. (Adnkronos) – "Ciascuno degli "agenti di Polizia che in questo momento sono impegnati a fronteggiare la pandemia da COVID-19, è un eroe nazionale, un motivo di vanto ed orgoglio per tutti noi". Lo scrive il presidente del Senato, Elisabetta Casellati, nel messaggio inviato al capo della Polizia, Franco Gabrielli, in occasione del 168/mo anniversario della nascita del Corpo.

"La vostra azione costante a tutela della pubblica sicurezza -afferma ancora la seconda carica dello Stato- ci sta consentendo, anche nella grave situazione di emergenza che il nostro Paese sta attraversando, di garantire effettività e continuità alle misure adottate nell'interesse della collettività. Con la vostra presenza capillare, state accompagnando i cittadini in una sfida inedita che impone un serio ripensamento delle abitudini di vita e delle libertà fondamentali".