Coronavirus: Confindustria Nautica, salone Genova non si sovrappone con Barcolana

Roma, 10 mar. (Adnkronos) – "Nessuna sovrapposizione con la Barcolana". A precisarlo in una nota è Confindustria Nautica in merito alle notizie diffuse alla stampa dal presidente di Barcolana, Mitja Gialuz. "La scelta eccezionalmente della data – per lo svolgimento del Salone Nautico di Genova 2020, è 1-6 ottobre. La Barcolana è fissata per il giorno 11 dello stesso mese, dunque – contrariamente a quanto affermato – volutamente non vi è alcuna sovrapposizione".

Il Piano straordinario di agibilità del Salone 2020, si legge in una nota, "prevede necessariamente una serie di misure di salvaguardia aggiuntive, nell’ambito delle quali il prolungamento delle giornate espositive è una possibilità meramente eventuale e limitata al caso in cui il governo imponesse eccezionali misure di contingentamento del pubblico. Misure che, peraltro, ove imposte metterebbero probabilmente a rischio lo svolgimento di manifestazioni sportive.

Dalla difesa del Salone Nautico, massima vetrina di una filiera produttiva con 180.000 addetti e che, a causa del blocco della produzione già rischia alcune migliaia di posti di lavoro, dipende la sopravvivenza di molte delle aziende del settore".

Di fronte a un simile stato di necessità, straordinarietà e drammaticità economica e occupazionale, del settore come del Paese, Confindustria Nautica "non può che stupirsi della reazione scomposta del Presidente Gialuz e dell’organizzazione della Barcolana per l’eventuale vicinanza dell’evento di Genova alla regata velica di Trieste". "Non crediamo che le aziende e le decine di migliaia di lavoratori del nostro settore meritino un attacco come questo", sottolineano Saverio Cecchi, Presidente di Confindustria Nautica, e Carla Demaria, Presidente de I Saloni Nautici.