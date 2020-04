Coronavirus: Conte, 'su Mes Salvini e Meloni falsi e irresponsabili'

Roma, 10 apr. (Adnkronos) – Sul Mes "sin dalla scorsa notte si è levato un dibattito legittimo e vivace, segno di democrazia". Ma è "altrettanto importante che il dibattito si sviluppi con chiarezza e senza falsità. Servono alcune precisazioni dunque: il Mes esiste dal 2012, non esiste da ieri o attivato l'altro notte come irresponsabilmente hanno dichiarato, e mi spiace devo fare nomi e cognomi, da Matteo Salvini e Giorgia Meloni: non è assolutamente così. Questo governo non lavora nel favore dell'ombra delle tenebre ma guarda negli occhi tutti gli italiani. E' una menzogna". Lo dice il premier Giuseppe Conte, in conferenza stampa a Palazzo Chigi.