Coronavirus: Danti (Iv), 'patrimoniale? fermatevi, scelta incomprensibile'

Roma, 10 apr. (Adnkronos) – "No Mes? Si patrimoniale? Fermatevi prima di fare scelte incomprensibili per rincorrere i populisti. Meglio prendere un prestito allo 0.2% senza condizioni che emettere bot e pagare l'1,5% di tasso d’interesse per poi farlo pagare agli italiani con patrimoniale". Lo scrive su twitter l'eurodeputato di Iv, Nicola Danti.