Coronavirus: Dpcm, resta lockdown ma qualcuno riparte

Roma, 10 apr. (Adnkronos) – Il lockdown resta, "una scelta difficile ma necessaria", eppure qualche attività riparte dalla stretta del Covid19, circa una decina stando alla bozza del Dpcm circolata in queste ore. Librerie e cartolerie, come noto, negozi con articoli per bambini ma non solo. Riprende l'uso delle aree forestali, per la produzione della legna, la fabbricazione dei pc, la silvicoltura, che si accompagna alla ripresa della produzione di fertilizzanti e prodotti chimici per l'agricoltura e a quella di utensileria manuale.

Riprende la produzione del sughero, ma anche gli articoli in paglia e i materiali da intreccio, le attività di riparazione e manutenzione di aerei e treni, oltre alla cura e manutenzione del paesaggio. Via libera anche alle opere idrauliche.

Autorizzate anche le attività degli organismi internazionali, come l'Onu e le sue agenzie, prosegue anche le attività di call center, ma, a differenza del precedente Dpcm in scadenza lunedì prossimo, viene precisato nel testo del decreto che vengono consentite "in entrate (Inbound)" e comunque "nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati al presente decreto".

All'articolo 4 del Dpcm vengono poi riportate le misure igienico-sanitarie, tra queste l'invito ad "evitare abbracci e strette di mano", "evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri", "pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol". All'articolo 5, infine, le misure per gli esercizi commerciali, dal "distanziamento interpersonale" all"uso di guanti 'usa e getta' nelle attività di acquisto, particolarmente per l'acquisto di alimenti e bevande".