Coronavirus: Fratoianni a Pd, 'su contributo solidarietà ragioniamo insieme'

Roma, 10 apr. (Adnkronos) – "Ho letto la proposta di Delrio e del Pd, di un contributo di solidarietà, da destinare ai più fragili e vulnerabili nel Paese. Sono d’accordo sul principio e non potrebbe essere diversamente, visto che avanziamo questa proposta da tempo. Dico però che abbiamo bisogno di confrontarci (e anche presto)”. Lo scrive su Facebook il portavoce nazionale di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni.

“La proposta del Pd – prosegue il parlamentare di Leu – prevede un prelievo per i redditi da 80mila euro in su, per ricavare 1.3 miliardi di euro. La nostra proposta, invece, prevede di considerare i patrimoni complessivi (quindi possesso di rendite finanziarie e beni immobili) superiori a 1 milione di euro. Proponiamo una imposta complessiva del 1.5% a coloro che detengono più di 1 milione di euro di ricchezza.

Ricaveremmo circa 27 miliardi a cui detrarre ciò che chi ha patrimoni di queste dimensioni paga già oggi in una serie di imposte patrimoniali. Alla fine, approssimativamente, si tratta di quasi 10 volte di più rispetto al gettito previsto dalla proposta dem.”

“Insomma, la platea che prevediamo nella nostra proposta è più ristretta, ma anche più ricca. E con 13 miliardi potremmo fare molto, molto di più per il Paese. Ad ogni modo, bene che passi il principio di solidarietà – conclude Fratoianni- Realizziamo insieme queste proposte. Sediamoci e ragioniamo insieme".