Coronavirus: Gdf Palermo sequestra detergente venduto illecitamente come sanificante

Palermo, 10 apr. (Adnkronos) – I Finanzieri della Tenenza di Carini (Palermo), nell’ambito dei controlli agli esercizi commerciali che in questi giorni si sono intensificati per garantire il rispetto delle norme in vigore volte al contrasto della diffusione dell’epidemia da Covid19, a seguito di segnalazione dei colleghi di Catania hanno effettuato, presso un negozio di alimentari di Carini, un sequestro di 144 confezioni di normale prodotto detergente, corrispondenti a 108 litri, illecitamente posto in vendita quale “sanificante” senza che ne fossero state preventivamente verificate le reali qualità biocide.

La capacità battericida, cioè la capacità di eliminare i germi e i virus del prodotto posto in vendita, etichettato “esclusivamente per uso professionale” deve essere appurata a mezzo di approfondite analisi chimiche e comprovata da una specifica autorizzazione ministeriale prima che lo stesso possa essere immesso in commercio.

Questa indicazione è importante per escludere sia potenziali rischi per la salute pubblica sia al fine di evitare che i clienti vengano semplicemente indotti in errore a seguito delle false indicazioni riportate sulla confezione.