Coronavirus: Nobili, 'truffatore mascherine attivista dimaiano, no scudi legali'

Roma, 10 apr. (Adnkronos) – "Noi siamo garantisti sempre e con tutti. Ma che l’arrestato per l’indegna truffa sulle mascherine sia un attivista M5S dimaiano da sempre fa riflettere. Di Maio non ha niente da dire? Italia Viva contrasterà ogni scudo legale per chi ha responsabilità nell’emergenza #coronavirus". Lo scrive su twitter Luciano Nobili di Iv.