Coronavirus: 'Più Europa', no tasse ma via Quota 100

Roma, 10 apr. (Adnkronos) – “Con l’emergenza sanitaria ancora in corso, i pagamenti fiscali sospesi, più di metà della forza lavoro bloccata, nessun piano per la futura ripartenza, c’era proprio bisogno del nuovo derby di maggioranza ‘tasse sì, tasse no’? Si tratta di una polemica che avrà come unico effetto quello di disorientare gli italiani e di deprimere ulteriormente i consumi. Conti alla mano, peraltro, il contributo sui redditi medio alti non produrrebbe gettito sufficiente a nessuna delle esigenze del Paese”. Lo afferma il vicesegretario di Più Europa, Piercamillo Falasca.

“Vogliamo reperire risorse utili a favore di chi ha più bisogno? Sospendiamo Quota 100, chiedendo ai beneficiari di restare al lavoro e di andare in pensione qualche mese dopo. Oppure eliminiamo l’ennesimo sussidio ad Alitalia e riduciamo i consumi intermedi della Pa, in una fase in cui una parte degli uffici pubblici -conclude Falasca- ha funzionato in remoto”.