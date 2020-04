Coronavirus: Picierno a Meloni, 'ok Mes? da Gualtieri nessuna firma, basta bufale'

Roma, 10 apr. (Adnkronos) – "Scusi Meloni ma perché alimenta queste bufale? Roberto Gualtieri non ha firmato nulla. Il #MES lo avete firmato voi quando eravate al Governo. Ieri si è solo fatto in modo che ci sia, a migliori condizioni, per quei paesi che lo richiedono. Basta bufale!". Lo scrive su twitter l'eurodeputata Pd, Pina Picierno.