Coronavirus: riunione fiume Conte-capidelegazione su Dpcm

Roma, 10 apr. (Adnkronos) – E' ancora in corso, ormai da oltre due ore e mezzo, la riunione tra il premier Giuseppe Conte, i capidelegazione delle forze di maggioranza, i ministri Roberto Gualtieri e Stefano Patuanelli. La riunione, per fare il punto sul nuovo Dpcm che il presidente del Consiglio firmerà nelle prossime ore, è "piuttosto movimentata", spiegano alcune fonti. Sul tavolo ci sarebbe comunque solo il decreto, non l'intesa raggiunta ieri all'Eurogruppo sull'emergenza Covid-19 in vista del Consiglio europeo.

La conferenza stampa di Conte, che era prevista per le 14 anche se non è mai arrivata una comunicazione ufficiale sull'orario, si terrà nelle prossime ore. La firma del Dpcm dovrebbe comunque arrivare in giornata.