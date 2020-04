Coronavirus: Esercito distribuisce mascherine in Sicilia, trasportate otto tonnellate dispositivi (2)

(Adnkronos) – "Il concorso logistico dell’Esercito in Sicilia è parte integrante del più ampio Piano di trasporti multimodale che mette a sistema le componenti di trasporto pesante con quelle aeree e con le capacità di stoccaggio delle installazioni militari, in tutta Italia – si legge in una nota- A tale proposito, basti pensare che parte dei voli con cui giungono sull’isola i presidi sanitari per la Protezione Civile sono garantiti da velivoli “Dornier” della Forza Armata".

La collaborazione Esercito – Protezione Civile in atto, "conferma la consolidata sinergia d’intenti e la vicendevole disponibilità che in Sicilia caratterizza il rapporto tra la Forza Armata e le Istituzioni e conferma la funzione strategica dell’Esercito a salvaguardia della salute pubblica".