Coronavirus: Gdf sequestra a Monza 4mila falsi farmaci 'antiCovid'

Milano, 11 apr. (Adnkronos) – La Guardia di finanza di Monza ha sequestrato una serie di mascherine protettive e farmaci cinesi proposti alla vendita come 'anticovid'. L'operazione "Sciacallo" è stata condotta in un negozio del centro. Nel suo magazzino sono stati trovati 20mila dispositivi di protezione individuale e 4mila medicinali disponibili per la vendita, poi sequestrati perché fabbricati illegalmente. Il titolare dell'esercizio, cinese, è stato sanzionato e denunciato per frode ed esercizio abusivo di farmacia: il suo negozio è stato chiuso: vendeva anche mascherine ffp1, ffp2 e ffp3 prive dei requisiti stabiliti dalle autorità sanitarie.