Coronavirus: Mattarella, 'sacrifici danno risultati non possiamo fermarci'

Roma, 11 apr. (Adnkronos) – "In questi giorni intravediamo la concreta possibilità di superare questa emergenza. I sacrifici che stiamo facendo da oltre un mese stanno producendo i risultati sperati e non possiamo fermarci proprio adesso". Lo afferma il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un videomessaggio alla vigilia di Pasqua.