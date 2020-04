Coronavirus: Messina, 300 uova di Pasqua ai piccoli pazienti del Policlinico e del Papardo

Palermo, 11 apr. (Adnkronos) – Un po’ di dolcezza per i bimbi ricoverati negli ospedali messinesi del Policlinico Gaetano Martino e del Papardo. I volontari dell'associazione 'ABC' hanno consegnato 300 uova di Pasqua, donate dalla Dolfin al Dipartimento regionale della Protezione civile della provincia di Messina. "Riteniamo importante stare vicino ai nostri piccoli amici ed al personale medico ed infermieristico, soprattutto in questo momento e durante le festività – sottolineano dall'associazione – Nel periodo attuale infatti, ogni donazione ha un valore aggiunto perché anche la frequentazione dei bimbi da parte dei genitori, a causa dell’epidemia da Covid-19, risulta particolarmente difficile, ed anche un piccolo gesto come questo può aiutare a portare un po’ di gioia e di spensieratezza".