Coronavirus: ordinanza Lombardia, 'sì ad articoli cartoleria e fiori in supermercati'

Milano, 11 apr. (Adnkronos) – Il documento della Regione Lombardia firmato stamane dal presidente Attilio Fontana conferma le misure restrittive già emanate dal 21 marzo scorso, ovvero la chiusura degli alberghi, degli studi professionali, "che proseguono l'attivita' in smart working, salvo eccezioni per particolari scadenze", dei mercati all'aperto e tutte le attività non essenziali.

Inoltre, nella nota della Regione è spiegato che "sarà possibile acquistare articoli di cartoleria, di fiori e piante all'interno degli esercizi commerciali che vendono alimentari o beni di prima necessità, già aperti. Saranno sempre possibili le vendite con la consegna a domicilio, osservando le regole stringenti già in vigore per questa modalità".

Il provvedimento, in analogia a quanto stabilito dal nuovo Dpcm, "lascia aperti, con le consuete regole relative a igiene e distanziamento, i negozi per la vendita di articoli per neonati e bambini".