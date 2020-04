Coronavirus: Pd, 'Fontana non si prenda meriti non suoi su anticipo Cig'

Milano, 11 apr. (Adnkronos) – "Attilio Fontana non si prenda meriti non suoi". Lo scrivono il vice presidente dei senatori del Pd Franco Mirabelli e Giuseppe Villani, consigliere regionale lombardo del Pd.

“Il presidente della Regione Lombardia – spiegano – forse non sa che l’accordo Abi-Governo che permette a lavoratrici e lavoratori di tutta Italia di avere l’anticipo bancario degli ammortizzatori sociali c’è già e non ce ne è bisogno un altro. A quell’accordo hanno aderito il 94% delle banche italiane che si sono impegnate ad anticipare con procedure semplificate i 1400 euro di anticipazione della cig prevista dal decreto del Governo. Sarebbe meglio se Fontana – affermano – nella sua infaticabile e quotidiana ricerca della polemica col Governo prima si informasse o evitasse di prendersi meriti non suoi”.