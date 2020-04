Coronavirus: Pd Lazio, 'gufi di destra chiedano scusa su mascherine'

Roma, 11 apr. (Adnkronos) – "Purtroppo questa drammatica crisi sta mettendo in chiaro che c’è una parte delle opposizioni, per fortuna non prevalente, che ogni giorno invece di essere in prima linea con idee, proposte o di mettere in atto un controllo critico sulla giunta guidata da Zingaretti mette tutte le energie per gufare”. Lo scrive in un post su facebook il segretario del Pd Lazio, senatore Bruno Astorre in relazione all’arrivo del primo stock di 800mila mascherine consegnate dalla Ecotech srl alla Regione, in questi giorni al centro di alcune polemiche.

“Certe speculazioni, come quella sul ritardo di una fornitura di mascherine, danno l’idea di come la fabbrica di falsità che certa destra, la Lega in particolare mette in campo rappresenti l’unico modo che conoscono per fare politica e opposizione.

Peccato, hanno perso una occasione unica per dimostrare che almeno nei momenti di grande difficoltà per tutti, non solo per il Lazio, il Paese per il mondo – conclude il segretario del Pd Lazio – il rispetto e il bene dei cittadini non sono la loro priorità assoluta”