Coronavirus: Storace, 'Conte? fortuna non sono parlamentare, si meriterebbe un ceffone'

Roma, 11 apr. (Adnkronos) – "Per fortuna che non sono parlamentare da dodici anni. Sennò, alla prima occasione, uno sganassone a Conte non glielo toglieva nessuno. Un manrovescio. Un ceffone. Perché uno così non merita altro. Oppure…" un calcio nel sedere. Lo scrive Francesco Storace su twitter postando un fumetto che ritrae la scena.