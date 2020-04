Coronavirus: Gallera, 'Milano oscilla, non è dato sotto controllo'

Milano, 12 apr. (Adnkronos) – L'assessore al Welfare della Lombardia Giulio Gallera raccomanda ai milanesi di non scendere nelle aree comuni dei propri palazzi, facendo ad esempio giocare i bambini, dopo i dati di oggi sui nuovi contagiati in città (+193 casi).

"Non bisogna scendere nelle parti in comune dei giardini di Milano, lì c'è comunque una diffusione del virus. Le strade a Milano sono vuote, sia ieri che oggi, ma il dato di Milano non è un dato che possiamo considerare sotto controllo", ha detto l'assessore.

Secondo i grafici illustrati da Danilo Cereda, dell'Unità di crisi della Regione Lombardia, Milano "non ha avuto una riduzione forte e importante come le altre zone della Lombardia, questo a significare che è necessario attuare comportamenti rigorosi".