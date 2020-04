Coronavirus: Anzaldi (Iv), 'su conferenza Conte da P.chigi indecente presa in giro'**

Roma, 13 apr. (Adnkronos) – "La nota anonima dell’ufficio stampa di Palazzo Chigi, non firmata da nessuno, è davvero un’indecente presa in giro. Dopo tre giorni di polemiche, il disastroso pasticcio della Rai, la convocazione della commissione di Vigilanza, solo ora a Palazzo Chigi si accorgono del fiasco combinato con una comunicazione istituzionale trasformata in comizio e addirittura attaccano i direttori dei tg? Eppure ancora ieri sui quotidiani, ad esempio sul 'Corriere della sera', addirittura rivendicavano la loro operazione preparata e organizzata". Lo scrive su Facebook il deputato di Italia viva e segretario della commissione di Vigilanza Rai, Michele Anzaldi. (segue)