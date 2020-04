Coronavirus: appello parlamentari maggioranza, si rispettino obblighi verso migranti in mare (2)

(Adnkronos) – “Non possiamo rivendicare solidarietà nei nostri confronti -aggiungono i parlamentari- e voltarci dall’altra parte mentre persone innocenti che fuggono da una guerra rischiano di morire sotto i nostri occhi. Chiediamo a questo governo a cui abbiamo dato fiducia in nome della discontinuità di agire subito. Ci rivolgiamo direttamente al presidente del Consiglio Giuseppe Conte perche si assuma la responsabilità che i suoi ministri non vogliono assumersi di soccorrere subito le persone in mare, intervenendo sul governo maltese che ne è direttamente responsabile o inviando sul posto assetti della nostra Guardia costiera che possano adottare tutti i protocolli di sicurezza necessaria per effettuare il salvataggio".

Hanno finora aderito all'appello i deputati Enza Bruno Bossio, Vittoria Casa, Lorenzo Fioramonti, Nicola Fratoianni, Alessandro Fusacchia, Paolo Lattanzio, Riccardo Magi, Gennaro Migliore, Rossella Muroni, Matteo Orfini, Erasmo Palazzotto, Luca Pastorino, Giuditta Pini, Fausto Raciti, Luca Rizzo Nervo, Doriana Sarli, Giorgio Trizzino, Massimo Ungaro; e i senatori Gregorio De Falco, Loredana De Petris, Davide Faraone, Elena Fattori, Francesco Laforgia, Paola Nugnes, Sandro Ruotolo, Francesco Verducci.

Parlamentari europei: Pietro Bartolo, Pierfrancesco Majorino, Massimiliano Smeriglio Francesco Verducci.