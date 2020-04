Coronavirus: Gelmini, 'governo non sa cosa fare prossime settimane per economia'

Roma, 13 apr. (Adnkronos) – “Lo scorso 24 marzo, durante un’audizione alle commissioni Bilancio di Camera e Senato, il ministro dell’Economia e delle finanze, Roberto Gualtieri, aveva annunciato che entro i primi giorni del mese di aprile il governo avrebbe chiesto al Parlamento di votare un nuovo scostamento di bilancio. Nella stessa giornata il titolare del Mef aveva affermato che il cosiddetto decreto di aprile sarebbe stato ’operativo‘ prima della scadenza fiscale del 16. Siamo già al 13 aprile ed entrambe le iniziative non si intravedono ancora all’orizzonte". Lo lamenta Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera.

"Oggi il viceministro Misiani -aggiunge- ha ipotizzato timidamente qualche cifra per il prossimo dl, ha parlato di Bei e di Sure, ma in concreto il governo non ha idea di cosa e come fare nelle prossime settimane.

Forza Italia è opposizione costruttiva e siamo pronti, nonostante i muri di gomma contro i quali ci siamo fin qui scontrati, a dare il nostro contributo per il bene del Paese. Ma non saremo mai complici -conclude Gelmini- di un governo inerte e in colpevole ritardo sui dossier più delicati per il rilancio dell’economia”.