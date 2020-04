Coronavirus: Marattini, 'ormai nessuna differenza tra Pd e M5S'

Roma, 13 apr. (Adnkronos) – "In quale riunione di maggioranza è stata presa questa decisione populista? Perché rifiutare uno strumento per il quale si è dato mandato ad un ministro di lottare? Ormai per cogliere le differenze tra Pd e M5S serve un microscopio ad altissima risoluzione". Lo scrive su Twitter Luigi Marattin, deputato di Italia viva, dopo che il viceministro dell'Economia Antonio Misiani ha affermato che non verrà usato il Mes.