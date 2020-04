Coronavirus: Renzi, 'tassa Covid-19 è su medici non è patrimoniale'

Roma, 13 apr. (Adnkronos) – "Penso che le tasse in Italia vadano abbassate, poi bisogna capire che vuol dire guadagnare tanti soldi: tremila euro, che è un bellissimo stipendio, è lo stipendio di un dottore. Questa proposta" del contributo di solidarietà per l'emergenza coronavirus "non è una tassa patrimoniale, questa proposta è una tassa sui medici". Lo ha affermato Matteo Renzi, ospite di "Quarta Repubblica".